AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Mücahit Murat Şahin mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Şahin ile yönetim kurulu üyeleri, Durak Mahallesi Muhtarı Ahmet Sezer'i ziyaret ederek mahallelerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtar Sezer ve vatandaşların istek ve sıkıntılarını da dinleyen Şahin, "Durak Mahallemizdeki esnafımızı da birebir iş yerlerinde, tezgahlarının başında ziyaret ederek işlerinin bereketli geçmesini diledik. Geçirdiğimiz zorlu süreçteki sıkıntılarını birinci ağızdan dinleyip milletçe bu dönemi sabırla birlik beraberlik içinde karşıladıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sanat atölyeleri etkinliği

Lüleburgaz ilçesinde sanat atölyeleri etkinlikleri düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından Kadın Akademisi'nde düzenlenen etkinliklerde çocuklara yönelik kukla atölyeleri, ahşap boyama, resim, mandala, ebru çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye başkanı Murat Gerenli de etkinliği ziyaret ederek, çocuklara balon dağıttı.

"Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz" projesi

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Belediyesi, "Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz" projesinin tanınım toplantısına katıldı.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara proje hakkında bilgi verdi.

Altıntaş, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın- Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladıklarını bildirdi.

Dünya Çocuk Hakları Günü

Lüleburgaz ilçesinde bir özel hastanede Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hastane çalışanlarından oluşan sanat grubu üyeleri, hastanede tedavi görmekte olan ve muayene için aileleri ile hastanede bulunan çocuklarla bir araya geldi.

Doktor ve hemşire kostümü giyen sağlık çalışanları, çocuklara yaşam, sağlık, beslenme, eğitim ve korunma gibi alanlardaki haklarını hatırlatıp, bu hakları konusunda farkındalığı artırmaya yönelik bilgiler paylaştı.

Çocuklara daha sonra çeşitli ikramlar ve kitap dağıtıldı.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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