Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Kaymakam Yüce, Köy ve Mahalli İdareler Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Gündüz ile Kurtuluş, Yıldız, İstiklal, İnönü ve Hürriyet mahallelerinin muhtarlarını ziyaret ederek, muhtarların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muhtarların isteklerini dinleyen Yüce, ziyaretlere devam edeceğini belirtti.

Belediyenin bütçesi belirlendi

Lüleburgaz Belediyesinin 2022 yılı bütçesi belirlendi.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirilen olağan toplantıda, belediyenin 2022 yılı mali yılı gelir gider bütçesi inceleme raporu ve 2022 yılı bütçe kararnamesi oylandı.

Oylamada belediyenin 2022 yılındaki gider bütçesi 299 milyon 500 bin lira, 2022 yılı gelir bütçesi ise 259 milyon 500 bin lira olarak 21 kabul 2 ret oyuyla mecliste kabul edildi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, kendilerine güven duyan meclis üyelerine teşekkür etti.

Üretici kadınlardan yardım kampanyasına destek

Lüleburgaz Kent Konseyi Emek Pazarında el ürünleri satışı yapan kadınlar, CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanlığının ihtiyaç sahipleri için düzenlediği kampanyaya şal ve şapka bağışında bulundu.

Emek Pazarı Başkanı Berrin Akbulut, Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç ve Emek Pazarı üyeleri şal ve şapkaları Kadın Kolları Başkanı Güzeri Yılmazoğlu'na teslim etti.

Dinç, üretici kadınlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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