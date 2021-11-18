KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan başkanlığında, kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılında köylere sunulması planlanan hizmetlerle ilgili hazırlanan Yatırım ve Çalışma Programı ile 2022, 2023 ve 2024 yılı bütçeleri görüşüldü.

Toplantı sonunda Kaymakam Erdoğan, köy muhtarlarının sorunlarını dinledi.

"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında okul müdürleriyle bir araya geldi.

Kalkan, Milli Eğitim Müdürlüğü binasında okul müdürlerine proje hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında kentteki bazı okullarda ana sınıfları açılacağını belirten Kalkan, temel eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini kaydetti.

Kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Merkezden yapılan açıklamada, kan bağışı kampanyasının 21 Kasım Pazar günü Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, tüm vatandaşların kampanyaya destek olması istendi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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