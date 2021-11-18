KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kent merkezindeki Atatürk Anıtı ve çevresinin yenileneceğini söyledi.

Kesimoğlu, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nı gezerek, yapılması planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Atatürk Anıtı ve çevresinin yenileneceğini ifade eden Kesimoğlu, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirtti.

Yatırımcı ve üreticiler bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, yatırımcı ve üreticilere "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Ekonomik Altyapı Projesi" kapsamında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Ticaret Borsası binasında gerçekleştirilen toplantıda, yatırımcı ve üreticilerin bu tür projelerden en üst düzeyde faydalanması gerektiğini söyledi.

Gece gündüz demeden üreticileri her konuda bilgilendirdiklerini ifade eden Aksoy, "Üreticilerimizin talepleri dinlenerek 'İşimiz saha gücümüz saha' prensibine göre sahada üreticilerimiz ile beraber çözüm üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından yatırım konuları ve başvuru şartları hakkında katılımcılara sunum yapıldı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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