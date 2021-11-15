KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül'ü makamında kabul etti.

Bilgin, Kaymakam Yüce ve Kurugül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, Yüce ve Kurugül'e görevlerinde başarılar diledi.

Çevre yolu yapımı sürüyor

Pınarhisar ilçesinde çevre yolu yapımı sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, çevre yolu şantiyesinde incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Talay, yaptığı açıklamada, 4 kavşaktan oluşan çevre yolu inşaatının devam ettiğini söyledi.

Yolun yüzde 98'lik kısmının tamamlandığını ifade eden Talay, aralık ayında yolun kullanıma açılacağını kaydetti.

İlçedeki trafik yükünün önemli ölçüde azalacağını aktaran Talay, "Çevre yolu şantiyemiz Erenler, Ahmetbey, Kil Ocağı ve Hamam Suyu kavşaklarından oluşuyor. Yaklaşık 130 milyon lira maliyet ile en önemli eserlerimizden biri olan çevre yolumuz Pınarhisar'ımızı ticaret hattı haline getirecek. Çevre yolumuzun ilçemize kazandırmamızda desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma Başkanımız Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karakaş, Babaeski ilçesinin Gazi Kemal Mahallesi'ne 16 Kasım Salı günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Karakaş Mahallesi'nde 09.00-13.00, Gazi Kemal Mahallesi'nde ise 08.30-17.00 saatlerinde uygulanacak.