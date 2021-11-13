Kırklareli'nden kısa kısa
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü görevine Salih Atmaca atandı.
İSTANBUL (AA) - Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü görevine Salih Atmaca atandı.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Kanlıca Orman İşletme Müdür Yardımcısı Atmaca, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü görevine getirildi.
Atmaca, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atandığı için mutlu olduğunu söyledi.
AK Parti teşkilatından esnaf ziyareti
AK Parti Demirköy İlçe Başkanı Erdoğan Koca ve Kadın Kolları Başkanı Mecbure Karakaş, esnaf ziyaretinde bulundu.
Koca ve Karataş, esnafı ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi.
Her fırsatta esnafı ziyaret ettiklerini ifade eden Koca, onların sorunlarına çözüm olmaya çalıştıklarını kaydetti.
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AA / Nihat Evren - Son Dakika Haberleri