İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen trafik uygulamalarında sürücüler bilgilendirildi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, D-100 Karayolu ilçe girişinde gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.

Kurallara uyan sürücülere teşekkür eden Yüce, emniyet kemeri kullanmanın yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azalttığını belirtti.

Denetimlerde şehirler arası ve şehir içi yolcu taşıyan araçlardaki yolculara da emniyet kemeri kuralı hatırlatılarak broşürler dağıtıldı.

Trafik Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 5 sürücüye emniyet kemersiz araç kullanmaktan 144 lira ceza yazıldı.

Berber ücret tarifesi arttırıldı

Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yüksel Akın, berberlerin ücret tarifelerinde güncellemeye gidildiğini bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, erkek berberlerinin ücret tarifesinde artışa gidildiğini belirtti.

Yıl içerisinde ilk defa fiyat yükseltildiğini ifade eden Akın, "Berberler Odası olarak 2021-2022 berber tarifelerini bu şekilde güncellemeyi uygun gördük. Kadın kuaförlerinin tarifelerinde bir güncellemeye gidilmedi." ifadelerini kullandı.

Buna göre, berberlerin yeni tarifelerinde sakal tıraşı 15 liradan 18 liraya, saç kesimi de 30 liradan 35 liraya yükseltildi.

Okul bahçesinde fidan dikildi

Lüleburgaz ilçesinde Şehit Mednan Tuna İlkokulu öğrenci, veli ve idarecileri okul bahçesine 150 fidan dikti.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve Şube Müdürü Mustafa Taştekin de katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediklerini söyledi.