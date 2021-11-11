Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Menderes Akkuş'u makamında kabul etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Menderes Akkuş'u makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dernek yönetimine başarı diledi.

Akkuş ise çalışmaları hakkında Vali Bilgin'e bilgi verdi.

KTSO Başkanı Ilık, Yunanistan Edirne Konsolosu Radiopoulos'u ziyaret etti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Yunanistan Edirne Konsolosu Arıstıdıs Radiopoulos'u ziyaret etti.

Ilık, ziyarette yaptıkları çalışmaları anlattı.

İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için her türlü göreve hazır olduklarını ifade eden Ilık, Radiopoulos'una kentin coğrafi işaretli ürünlerinden peynir ile hardaliye armağan etti.

Radiopoulos da ziyaretinden ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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