Lüleburgaz'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kepirtepe Anadolu Lisesi ve Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Uygulama Okulu işbirliğiyle yürütülen "Kan Bağışçısı Oluyorum" isimli e-Twinning projesi kapsamında Kongre Meydanı'nda kan bağışı çadırı kuruldu.

Türk Kızılay işbirliğinde gerçekleştirilen kampanyaya okul idarecileri, öğretmen ve öğrencileri destek verdi.

Kaymakam Yüce'den ziyaret

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık kurulacak olan beldede incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yüce, Ahmetbey beldesinde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ahmetbey Belediyesi'ni de ziyaret eden Yüce, Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen ve beldedeki mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen ve seçim günü alınacak tedbirlerin gözden geçirildiği toplantıya katıldı.

Genel-İş Sendikası seçimi yapıldı

Lüleburgaz Belediyesi'nde DİSK Genel-İş Sendikası iş yeri temsilciliği seçimi gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Belediyesi binasında gerçekleştirilen seçimde sendika üyesi 77 kişi oy kullandı.

Tek adayın olduğu seçimlerde Güngör Bosna baş temsilci, Erdoğan Anıl Tekin temsilci, Arun Karakaya yedek baş temsilci ve Şükrü Gülen yedek temsilci seçildi.

Seçimi takip eden DİSK Genel-İş Sendikası Trakya Şubesi Başkanı Salim Şen, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni seçilen temsilcilere görevinde başarılar dileyen Şen, seçimin ardından Lüleburgaz Belediyesi ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlayacağını belirtti.

Haberi Kaydet