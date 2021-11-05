KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yol yapım çalışmaları tamamlanan bölgelerde incelemede bulundu.

Hamdibey Mahallesi'nde cadde ve sokakları gezen Gün, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin çehresinin her geçen gün değiştiğini, en kısa sürede ilçenin tamamında çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti götürmek için belediye olarak gece gündüz çalıştıklarını aktaran Gün, ilçeye hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gün, ilçedeki yatırımların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesinin Ağayeri, Kuleli köyleri, Gazikemal Mahallesi, Kırklareli'nin Karacaibrahim ve Karakaş Mahalleleri ile Pınarhisar ilçesinin Ataköy köyüne 6 Kasım Cumartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Gazikemal Mahallesi'nde 08.30-17.00, Karacaibrahim Mahallesi'nde 09.00-17.00, Karakaş Mahallesi'nde 09.00-14.00, Ağayeri ve Kuleli köylerinde 14.00-15.00, Ataköy köyünde ise 09.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

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