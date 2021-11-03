KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal ile "Gönül Kapısı Projesi" sorumlusu Erdal Tekin'i makamında kabul etti.

Vali Bilgin, proje çalışmaları hakkında Uysal ile Tekin'den bilgi aldı.

Projenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Bilgin, proje ile dezavantajlı vatandaşların topluma kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, Uysal ile Tekin'e çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

"Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması

İçişleri Bakanlığının trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla başlattığı, "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulamasıyla yürütülecek kampanyanın Kırklareli'nde tanıtımı yapılıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kampanya kapsamında gönderilen görselleri, ilçe genelinde kamu kurumlarında hizmet binalarının giriş çıkışları ile caddelerdeki iş yerlerine astı.

"Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganı vatandaşlarda büyük merak uyandırdı.

Bu slogan ile uygulanacak kampanya ile trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, kamuoyunda farkındalığın en üst noktaya taşınması hedefleniyor.

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