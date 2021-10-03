ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Pınarhisar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, belediyeye hizmet araçlarına bir kamyon eklediklerini belirtti.

Kamyonun İstanbul Ümraniye Belediyesinden Pınarhisar Belediyesine hibe edildiğini ifade eden Talay, vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet için araç filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

Pınarhisar'ın hızla geliştiğini ve büyüdüğünü aktaran Talay, vatandaş odaklı hizmetlerin de arttığını dile getirdi.

Evi yanan aileye ziyaret

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, evi yanan aileyi ziyaret etti.

Talay, Cevizköy köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Mustafa Körpe'yi ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yangında can kaybının olmamasıyla teselli bulduklarını ifade eden Talay, el ele vererek Körpe ailesine yardımda bulunacaklarını kaydetti.

Talay, belediye olarak iyi günde de kötü günde de vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesinin Evrencik ve Sofular köyleri ile kent merkezine bağlı Üsküp beldesinin Mehmet Çavuş Mahallesi'ne 4 Ekim Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Evrencik ve Sofular köylerinde 10.00-15.00, Mehmet Çavuş Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.