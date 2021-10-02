Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy okullarında incelemelerde bulundu.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy okullarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yüce, beraberinde Jandarma Komutanı Ömür Gökmen, Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan ile Düğüncübaşı ve Ovacık köylerini ziyaret etti.

Düğüncübaşı İlk ve Ortaokulunu gezerek incelemede bulunan Yüce, daha sonra Düğüncübaşı Muhtarı Fikret İlhan ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yüce ardından Ovacık köyünde ilk ve ortaokulu inceleyerek köy muhtarı İlyas Tokatlı'dan bilgi aldı.

Şehit öğretmen Uğur Gören anıldı

Lüleburgaz ilçesinde şehit öğretmen Uğur Gören, kabri başında törenle anıldı.

Diyarbakır'da öğretmenlik yaptığı sırada 1996 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Gören için Ahmetbey beldesindeki mezarlıkta anma programı düzenlendi.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Ahmetbey Şehit Öğretmen Uğur Gören Çok Programlı Lisesi öğrencileri ve belde halkının katıldığı törende Gören'in mezarına karanfiller bırakıldı.

Altıntaş, "Şehidimizi 25'inci ölüm yıldönümünde, adını verdiği lisemizin öğrencileri ile rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 'Hoş geldiniz' diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi

Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Aziz Sancar Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lionel Messi Amelia Hamlin Caner Cindoruk
Spor Balotelli Lionel Messi Stefan Kuntz
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hakan Binbaşgil Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 14:34:17. #1.11#