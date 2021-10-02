Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy okullarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yüce, beraberinde Jandarma Komutanı Ömür Gökmen, Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan ile Düğüncübaşı ve Ovacık köylerini ziyaret etti.

Düğüncübaşı İlk ve Ortaokulunu gezerek incelemede bulunan Yüce, daha sonra Düğüncübaşı Muhtarı Fikret İlhan ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yüce ardından Ovacık köyünde ilk ve ortaokulu inceleyerek köy muhtarı İlyas Tokatlı'dan bilgi aldı.

Şehit öğretmen Uğur Gören anıldı

Lüleburgaz ilçesinde şehit öğretmen Uğur Gören, kabri başında törenle anıldı.

Diyarbakır'da öğretmenlik yaptığı sırada 1996 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Gören için Ahmetbey beldesindeki mezarlıkta anma programı düzenlendi.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Ahmetbey Şehit Öğretmen Uğur Gören Çok Programlı Lisesi öğrencileri ve belde halkının katıldığı törende Gören'in mezarına karanfiller bırakıldı.

Altıntaş, "Şehidimizi 25'inci ölüm yıldönümünde, adını verdiği lisemizin öğrencileri ile rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.