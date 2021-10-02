KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Erdoğan, kurum müdürleri ve İl Genel Meclisi Üyesi Saffet Üresin ile Sivriler köyünü ziyaret etti.

Bir kahvehanede vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Erdoğan, tüm köyleri ziyaret ederek sorunları yerinde çözeceklerini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'e ziyaret

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Belediye Meclisi Çocuk Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette Cerit ve komisyon üyeleri SMA hastalığının önceden tespit edilerek tedavi edilmesi ve son dönemde artan hasta birey doğumlarının önüne geçilmesi amacıyla, nikah işlemleri için başvuran çiftlere, ücretsiz SMA testi yapılması için görüşmelerde bulunuldu.

Cerit, bu konuda bir planlama yapacaklarını ifade etti.

Kabak üreticileri ziyaret edildi

Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, kabak üreticilerini ziyaret etti.

Gürsu ve personeli Develi köyünde Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü iş birliğinde kurulan yerli balkabağı çeşit demonstrasyon alanını gezerek üreticilerden bilgi aldı.

Hasat çalışmalarının devam ettiğini belirten Gürsu, üreticilerin verimden memnun olduklarını kaydetti.