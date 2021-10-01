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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, Limanköy ile Beğendik köylerinde incelemede bulundu.

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, Limanköy ile Beğendik köylerinde incelemede bulundu.

Erdoğan, köylerde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı

Daha sonra Erdoğan ile İl Genel Meclisi Üyesi Saffet Üresin, köy sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Erdoğan, köy ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

Hayvansal ürün taşıma özelliklerine sahip araçlar denetlendi

Pınarhisar Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıma özelliklerine sahip araçlar denetlendi.

Pınarhisar ilçe girişinde gerçekleştirilen denetimlerde sürücüler ve araçların belgeleri kontrol edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından da hayvanların kulak küpeleri kontrol edilerek belgeleri eksik sürücülere cezai işlem uygulandı.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve iki mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Kocahıdır ve Babaeski ilçesinin Atatürk mahalleleri ile Pınarhisar ilçesinin Evciler köyüne 2 Ekim Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kocahıdır Mahallesi'nde 09.00-13.00, Atatürk Mahallesi'nde 09.00-17.00 ve Evciler köyünde ise 09.00-16.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

İtfaiye Haftası

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi.

İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Özalp, ekiplerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Özalp ziyarette, itfaiye ekiplerinin canla başla görevlerini icra ettiğini söyledi.

Afet, kaza ve yangın gibi olaylarda vatandaşların öncelikle can ve mal varlığını korumak için itfaiye ekiplerinin gece gündüz çalıştığını ifade eden Özalp, herkese görevinde başarılar diledi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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