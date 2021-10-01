Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Alihan Orhan'ı makamında kabul etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Alihan Orhan'ı makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, kentte sürdürdükleri çalışmaları anlattı.

Ardından Vali Bilgin, Orhan ile bir süre sohbet etti.

Çocuk ve gençlik koroları seçmeleri yapıldı

Lüleburgaz Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu ile Gençlik Korosu seçmeleri yapıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA) tiyatro oyuncusu Utku Çorbacı, müzik öğretmenleri Levent ve Burcu Dağ'ın jüri üyeliğini yaptığı seçmelere 50 kişi katıldı.

Korolara seçilen çocuk ve gençler müzik eğitimi alacak.

Muay thai turnuvası düzenlendi

Demirköy ilçesinde muay thai turnuvası düzenlendi.

İğneada beldesinde bir otelde düzenlenen turnuvaya 150 sporcu katıldı.

Müsabakalarda dereceye girenlere Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan ile İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık tarafından kupa ve madalyaları verildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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