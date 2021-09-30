Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesindeki okullarda incelemede bulundu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesindeki okullarda incelemede bulundu.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu, Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi ile Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi'ni gezen Vali Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'dan bilgi aldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri ile 2021-2022 eğitim öğretim yılının devam ettiğini ifade eden Bilgin, yüz yüze eğitimin sorunsuz ilerlemesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Vali Bilgin, daha sonra okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ile bir araya geldi.

Şehit annesinden Vali Bilgin'e ziyaret

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 5 yıl önce şehit düşen astsubay piyade üstçavuş Göktan Özüpek'in annesi Sevim Özüpek Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret etti.

Vali Bilgin, şehit annesini makamında kabul ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Devletin vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin ailelerinin her zaman yanında olduğunu ifade eden Bilgin, şehit ailelerinin vatana bırakılmış en önemli emanetler olduğunu belirtti.

Bilgin, her fırsatta şehit aileleri ve gaziler ile birlikte olmaya çalıştığını kaydetti.

YEDAM'dan Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yeşilay Şube Başkanı Halil Yücel ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) personelini makamında kabul etti.

Yücel ziyarette, Yeşilay çalışmaları ve devam eden projeler hakkında Vali Bilgin'e bilgiler verdi.

Bilgin konuşmasında, Yeşilay'ın çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

Sadece madde, sigara yada alkol bağımlılığını olmadığını ifade eden Bilgin, teknoloji ve oyun gibi bağımlılıkların da büyük bir tehlike olduğunu belirtti.

Bağımlılıkla mücadelenin her alanda devam ettiğini ifade eden Bilgin, herkesin bağımlılıkla mücadeleye destek olması gerektiğini söyledi.

İnşaatlar sürüyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, itfaiye ve fen işleri yerleşkesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanı gezen Talay, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yerleşkenin kısa sürede içerisinde tamamlanacağını ifade eden Talay, ekiplerin hızla çalıştığını söyledi.

İlçeye yeni hizmet binaları kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını anlatan Talay, hayırlı görevlerin ifa edilmesi temennisinde bulundu.

Talay, vatandaşlara daha kaliteli hizmet götürmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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