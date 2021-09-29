Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı yapıldı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı yapıldı.
Vali Osman Bilgin başkanlığında Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların daha etkin, daha verimli hizmet almalarını sağlamaya yönelik yapılacak projeler görüşüldü.
Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Vali Bilgin, KÖYDES çalışmalarına önem verdiklerini aktardı.
"Güvenlik Tedbirleri" toplantısı yapıldı
Kırklareli Üniversitesinde "Güvenlik Tedbirleri" toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Osman Bilgin başkanlığında rektörlük binasında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ve bazı kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, alınmış ve alınması planlanan emniyet tertip ve tedbirlerine yönelik konular görüşüldü.