Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir'i ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir'i ziyaret etti.

Özsan, oda olarak Kırklareli ekonomisinin canlandırılarak, istihdamın arttırılması için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Koşdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve geldiği ilk günden bu yana her zaman en iyi şartlarda hizmet sunmak için var gücüyle çalıştıklarını ifade etti.

Acil afet tatbikatı gerçekleştirildi

Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde acil afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Personel ve hastaların da katıldığı tatbikatta senaryo gereği, odada çıkan yangında bir personel yaralandı.

Yangının ardından bina tahliye edilerek yangın söndürüldü.

Yaralı personel ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Öğrenciler TEKNOFEST'e katıldı

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katıldı.

Danışman öğretmenliğini Bünyamin Uslu'nun yaptığı iki proje ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışlara "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisinde katılan ekipler, finallerde yarışmaya hak kazandı.

Üniversite kategorisinde yarışan Efe Tunca ile Mert Varol, öğretmenler Mustafa Gören, Serkan Kahraman, Gökay Buğut, Muzaffer Karakuş, Murat Türker, Ozan Aşkın'dan oluşan ekip, "GOZLEMCİV2" projesiyle Afet Yönetimi Kategorisinde en iyi sunum ödülü almaya hak kazandı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Mustafa Keser Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Sergen Yalçın Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Mimar Sinan Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Ersin Tatar Stefan Kuntz Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:48:39. #1.12#