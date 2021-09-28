MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu'nu makamında kabul etti.

Paşaoğlu, valilik anı defterini imzalayarak Vali Bilgin ile görüştü.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Sahil Güvenlik Komutanlığının başarılar çalışmalar yaptığını söyledi.

İlahiyat Fakültesi öğrencileri ders başı yaptı

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ders başı yaptı.

Kayalı Kampüsü fakülte konferans salonunda gerçekleştirilen ilk derse, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Halit Özkan ile öğrenciler katıldı.

Şengörür, konuşmasında, 2021-2022 akademik yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs süreci dolayısıyla bir yıldır öğrencilerden uzak kaldıklarını anımsatan Şengörür, öğrenciler olmadan okul binalarının da bir anlamı olmadığını kaydetti.

Büyükkara ehl-i sünnet konusunu anlattı.