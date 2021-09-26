VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) tarafından Vize'de ihtiyaç sahibi 125 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

LTSO Meclis Başkanı Aytaç Aksoy, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak için hazırlanan kırtasiye kartlarını Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'e teslim etti.

Aksoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından oda ve borsalar aracılığı ile her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin eğitimlerine katkı sunduklarını ifade eden Aksoy, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temenisinde bulundu.

Akdemir de, LTSO yönetimine duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

AK Parti'den eczacılara ziyaret

AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları üyeleri, ilçedeki eczanelere ziyaretlere ziyarette bulundu.

AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Şahin Metiner, Ekonomi ve Mali İşler Başkanı Hatice Karakaya ve yönetim kurulu üyesi Tugaycan İşler, ziyaretlerde eczacı ve eczane çalışanlarına gül ve Türk kahvesi hediye etti.

Metiner, ziyaretlerde eczacıların istek ve sıkıntılarını da dinledi.

Eczacıların vatandaşlara en yakın sağlık danışmanı olarak görev yaptığını ifade eden Metiner, "Eczacılık mesleğinin tüm mensuplarının eczacılık günlerini kutluyoruz." dedi.