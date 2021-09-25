KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Gençlik Spor Kadın Basketbol Takımı'nı makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spora her zaman önem verdiklerini söyledi.

Kırklareli'ni en iyi şekilde temsil etmeye çalışan sporculara teşekkür eden Bilgin, spora ve sporcuya olan desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Vali Bilgin, konuşmaların ardından sporcular ile sohbet etti.

Vali Bilgin, incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tır parkı çalışmalarını inceledi.

Vali Bilgin, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yapımı devam eden tır parkı alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tır parkı ile ulaşımın rahatlayacağına inandığını ifade eden Bilgin, bu yatırımın kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İncelemede Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile Kırklareli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Başkanı Ali Fuat Şeker'de bulundu.