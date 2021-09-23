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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Söz Annelerde" Projesi kapsamında görevlendirilen aile rehberleri Düriye Özlü, Aynur Karabulut ve Leyla Doymaz'ı makamında kabul etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Söz Annelerde" Projesi kapsamında görevlendirilen aile rehberleri Düriye Özlü, Aynur Karabulut ve Leyla Doymaz'ı makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aile rehberlerinden proje hakkında bilgi aldı.

Projenin önemine değinen Bilgin, projede başarı sağlanması için gayret göstereceklerini kaydetti.

Vali Bilgin incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesinde restorasyonu devam eden Cedit Ali Paşa Camisinde incelemede bulundu.

Vali Bilgin, camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Caminin kapsamlı bir restoreden geçirildiğini ifade eden Bilgin, en kısa sürede hizmete açacaklarını söyledi.

Vali Bilgin ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz daha sonra Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan'ı ziyaret etti.

KTSO bireyler için finansal okuryazarlık eğitimi düzenleyecek

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Habitat Derneği tarafından bireyler için finansal okuryazarlık eğitimi düzenlenecek.

KTSO'dan yapılan açıklamada, Paramı Yönetebiliyorum Projesi kapsamında 25 Eylül Cumartesi günü 14: 00-16: 00 saatleri arasında 25 kişiye eğitim verileceği belirtildi.

Açıklamada, eğitime katılacak kişilerin aşı kartlarının olması gerektiği ifade edildi.

Sebze ve meyve üreticileri bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce sebze ve meyve üreticileri bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyünde üreticileri ziyaret ederek, meyve ve sebze hastalıkları hakkında bilgi verdi.

Görevliler çilek, marul, domates, biber ve patlıcan tarlalarında kontrol etti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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