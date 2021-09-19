Pınarhisar ilçesinde TOKİ konutları inşaatları sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, inşaat alanında incelemede bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ konutlarının hızla yükselmeye devam ettiğini belirtti.

TOKİ konutlarını kısa sürede ilçeye kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Talay, ilçeyi modern bir kent haline getirmek için mücadele ettiklerini kaydetti.

Talay, TOKİ konutlarının ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yol yapım çalışmaları

Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Evren Mahallesi Bağlar Caddesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özalp, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Çeşitli nedenlerle bozulan yolların yeniden yapıldığını aktaran Özalp, modern bir ilçe oluşturmak istediklerini belirtti.

Ekiplerin hızla çalıştığını ifade eden Özalp, en kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Okullar dezenfekte edildi

Pınarhisar Belediyesince okullar dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların dezenfekte edildiğini bildirdi.

Salgının seyrinin azalması için dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini aktaran Talay, öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitim öğretimlerine devam edebilmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerin okullarda temas ettikleri her alanların dezenfekte edildiğini ifade eden Talay, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlçemizde bulunan tüm okullarımızı detaylı bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Okulların içinde koridorları, sınıfları, tuvaletleri, merdiven korkuluklarını yani çocukların temas ettiği her noktayı dezenfekte ediyoruz. Salgının seyrini azaltmak, okullarda yüz yüze eğitimlerin devam etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam edecek."