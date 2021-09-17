Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) tarafından ihtiyaç sahibi 625 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) tarafından ihtiyaç sahibi 625 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, makamında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak için hazırlanan kırtasiye kartlarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'e teslim etti.

Cebelli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından oda ve borsalar aracılığı ile her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere düzenli yardım yapıldığını söyledi.

Erdem de, LTSO yönetimine duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

DEVA Partisi ilçe başkanlığına Güller atandı

DEVA Partisi Lüleburgaz İlçe Başkanlığına Semih Güller atandı.

Parti binasında düzenlenen törende, DEVA Partisi Kırklareli Kurucu İl Başkanı Engin Turan, Güller'e yetki belgesini verdi.

Güller, kendisini bu göreve layık gören yetkililere teşekkür etti.

Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ne yakın otluk alandan duman çıktığı gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürdü.

Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası konser verdi

Lüleburgaz ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası konser verdi.

Kongre Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde sanatçı Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca da seslendirdiği şarkılar ile dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Konserin sonunda Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Cahit Berkay ve Emrah Karaca'ya çiçek takdim etti.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
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