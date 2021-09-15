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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı tarafından yaptırılan Kızılay Anaokulu'nda incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı tarafından yaptırılan Kızılay Anaokulu'nda incelemede bulundu.

Vali Bilgin, Bademlik Mahallesi'ndeki okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Bilgin, Türk Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yarışmasında avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreterek kimya alanında Türkiye birincisi olan ortaokul öğrencisi Dilem Aloğlu'nu makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, Aloğlu'nu tebrik etti.

Bu tür başarıların önemli olduğunu ifade eden Bilgin, başarılı çalışmaları desteklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, Aloğlu'na hediyeler verdi.

Okul kantinleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okul kantinleri denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri okul kantinlerinde çalışanlar ile mekanların hijyen tedbirlerini kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Jandarma personeli bilgilendirildi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında jandarma komutanlığı personeli bilgilendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eylem planı kapsamında jandarma personeline bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, bilgilendirme faaliyetlerinin tüm kurumlarda yapılacağı ifade edildi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim seti hediye edildi

Türk Kızılay Kırklareli Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim seti hediye edildi.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile Kızılay gönüllüleri Tevfik Fikret Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Göç ve beraberindekiler öğrencilere eğitim setlerini dağıttı.

Türk Kızılay olarak her alanda olduklarını belirten Göç, yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile öğrencilere de eğitim seti verdiklerini kaydetti.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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