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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Nihat Evren - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, öğrencilerle bir araya geldi.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, öğrencilerle bir araya geldi.

İlçedeki okulları ziyaret eden Gün, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Gün ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bir süre ara verilmesinin ardından öğrencilerin yeniden okullarıyla buluştuğunu söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Gün, öğrencileri ziyaret ederek heyecanlarına ortak olduklarını belirtti.

Atık su arıtma tesisi yapılacak

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçeye atık su arıtma tesisi yapılacağını bildirdi.

Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık su arıtma tesisinin yapılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı projelerinin tesise uygun hale getirildiğini ifade eden Gün, tüm hatların yapıldığını kaydetti.

Atık su arıtma tesisi proje çalışmalarının da tamamlandığını aktaran Gün, taşınmaz tahsislerinin yapılması sürecinin işlediğini söyledi.

Gün, İller Bankası ile yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından en kısa sürede atık su arıtma tesisinin inşasına başlanacağını sözlerine ekledi.

AA / Nihat Evren - Son Dakika Haberleri
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