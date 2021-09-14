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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile esnaf odalarının başkan ve temsilcilerini kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile esnaf odalarının başkan ve temsilcilerini kabul etti.

Vali Bilgin, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda yılın ahisi seçilen Haluk Şar'a plaket, Ersan Kısa ve Kadir Günay'a ise çıraklık eğitim diplomalarını verdi.

Ahiliğin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bilgin, "34. Ahilik Haftası münasebetiyle Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ediyor, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum." dedi.

"Kaçamak Kültür Şöleni" düzenlenecek

Lüleburgaz ilçesinde Trakya Edebiyat ve Sanat Derneği (TESAD) tarafından "Kaçamak Kültür Şöleni" düzenlenecek.

Dernek Başkanı Nilgün Yazar, yaptığı yazılı açıklamada 15 Eylül Çarşamba akşamı Eskitaşlı köyünde düzenleyecekleri etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Yazar, etkinlikte kaçamak dağıtımı yapılarak, müzik dinletisi yapılacağını bildirdi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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