Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Belediyesince bozuk yollar onarıldı.

Kırklareli Belediyesince bozuk yollar onarıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karakaş Mahallesi Öztürk Bulvarı, Walldorf Caddesi ve TOKİ Konutları Kazım Karabekir Paşa Caddesi'nde onarım çalışmalarını tamamladı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentte çeşitli nedenlerle bozulan yolların onarıldığını belirtti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Kesimoğlu, "Bazı bölgelerde yol bakım ve onarım çalışmalarımız tamamlandı. Şehrimizde ihtiyaç duyulan ve planlaması yapılmış tüm güzergahlar, vatandaşlarımızın konforuna ve kullanımına uygun hale getirildi."

Konteynırlar dezenfekte edildi

Lüleburgaz'da çöp konteynırları dezenfekte edildi.

Lüleburgaz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekiplerinin kentteki konteynırları temizleyerek dezenfekte ettiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin belirli aralıklarla dezenfekte çalışması yürüttüğü aktarılan açıklamada, salgınla her alanda mücadele edildiği kaydedildi.

Kaldırım ve yol düzenleme çalışması

Vize Belediyesince kaldırım ve yol düzenleme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Evren Mahallesi Bağlar Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, onarım gerektiren bazı cadde ve sokaklarda kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Ekiplerin hızla çalıştığını ifade eden Özalp, en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Modern bir ilçe inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Özalp "Daha güzel, daha yaşanılır bir Vize için çalışmalarımız artarak devam edecek." dedi.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan İbrahim Altay Mustafa Şentop
Magazin Beren Saat Seda Sayan Yıldız Tilbe Deniz Akkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Alpha Conde Mahmut Özer Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:24:12. #1.11#