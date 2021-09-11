Kırklareli'nde meşe balı üretiminin yapıldığı bölgeler denetlendi.

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bayram Çetin, Kırklareli Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Mehmet Gür ve Ticaret ve Sanayi Odasından Özgür Emir ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile arı üreticileri ziyaret edilerek, arılıklarda inceleme yapıldı.

İncelemelerde üretimin coğrafi işaret tesciline uygunluğunu ve logo kullanımı kontrol edildi. Ballardan analize gönderilmek üzere numune alındı.

Vali Bilgin'den ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli İl Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Uğur Özmen'i ziyaret etti.

Vali Bilgin, Özmen'e görevinde başarılar diledi.

Özmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'nde görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.