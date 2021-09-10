Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cem Vakfı yetkililerini makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cem Vakfı yetkililerini makamında kabul etti.

Vali Bilgin, Cem Vakfı Şubelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Sezgin, İnanç Hizmetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Derun, Trakya Bölgesi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Birdal ve Babaeski Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş ile sohbet ederek, vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, vakfın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

KTSO Başkanı Ilık, defterdar Durusoy'u ziyaret etti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık ile KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy'u ziyaret etti.

Ilık, ziyarette, defterdar Durusoy'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kentte yaşayanların refah seviyelerini arttırabilmek için çalıştıklarını ifade eden Ilık, tüm platformlarda organize sanayi bölgesi başta olmak üzere yatırım imkanlarını bire bir yaptıkları temasları anlattıklarını kaydetti.

Durusoy da kayıt dışı ekonominin azaltılması kapsamında KTSO'nun önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Murat Kurum Tanju Özcan İbrahim Altay
Magazin Münir Özkul Derya Baykal Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Marcao Şenol Güneş Abdullah Avcı Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:08:49. #1.14#

title