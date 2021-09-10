Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cem Vakfı yetkililerini makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cem Vakfı yetkililerini makamında kabul etti.

Vali Bilgin, Cem Vakfı Şubelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Sezgin, İnanç Hizmetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Derun, Trakya Bölgesi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Birdal ve Babaeski Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş ile sohbet ederek, vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, vakfın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

KTSO Başkanı Ilık, defterdar Durusoy'u ziyaret etti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık ile KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy'u ziyaret etti.

Ilık, ziyarette, defterdar Durusoy'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kentte yaşayanların refah seviyelerini arttırabilmek için çalıştıklarını ifade eden Ilık, tüm platformlarda organize sanayi bölgesi başta olmak üzere yatırım imkanlarını bire bir yaptıkları temasları anlattıklarını kaydetti.

Durusoy da kayıt dışı ekonominin azaltılması kapsamında KTSO'nun önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran