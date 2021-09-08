Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" Projesi kapsamında okullarda uygulanacak sağlık, güvenlik, ulaşım tedbirleri değerlendirildi.

Kırklareli'nde "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" Projesi kapsamında okullarda uygulanacak sağlık, güvenlik, ulaşım tedbirleri değerlendirildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, emniyet ve asayişe etki eden çevresel faktörler, okul bazlı öncelik analizlerinin yapılması, öncelikli olduğu değerlendirilen okullarda mevcut güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi, yeni güvenlik tedbirlerinin planlanması gibi konular görüşüldü.

Bilgin, okullarda tüm tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edileceğini kaydetti.

Vali Bilgin'den ziyaretler

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hazım Aslancı, Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Hüseyin Gedik ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Alihan Orhan'ı ziyaret etti.

Vali Bilgin, Başsavcısı Aslancı'yı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dileğinde bulundu.

Bilgin, ardından Gedik ile Orhan'ı da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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