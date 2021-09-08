Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde alt yapı çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde alt yapı çalışmaları sürüyor.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Beldede büyük çapta bir alt yapı çalışmasını yürüttüklerini ifade eden Altıntaş, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yaşanan sorunları tek tek ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Çalışmalar ile tüm alt yapı hatlarının yenileneceğini aktaran Altıntaş, yüzde 50'si hibe 26 milyon liralık bir yatırım olduğunu kaydetti.

Ekiplerin gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Altıntaş, "Altyapı yatırımı için durmadan dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Başkan Talay'da öğrencilere ziyaret

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, öğrencileri ziyaret etti.

Okullarda öğrenciler ile bir araya gelen Talay, öğrencilere hediyeler verdi.

Talay konuşmasında, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin bir süre okullarından uzak kaldığını anımsatan Talay, okulların yeniden öğrenciler ile hayat bulduğunu belirtti.

Herkese tedbirlere uyma çağrısında bulunan Talay, salgının biran önce sona ermesini dileyerek hayatın her alanında eski normalleri özlediklerini kaydetti.

Talay, öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı geçirmesini temenni ettiklerini söyledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmalar kapsamında, kent merkezinin Karacaibrahim mahallesi, Babaeski ilçesinin Atatürk mahallesi ile Minnetler, Ertuğrul, Çengerli, Taşköprü köyleri ve Üsküp beldesinin Gündoğdu mahallesine 9 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Minnetler, Ertuğrul, Çengerli ve Taşköprü köylerinde 09.00-16.00, Atatürk Mahallesi'nde 08.30-17.30, Karacaibrahim Mahallesi'nde 09.00-13.00 ve Gündoğdu Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler dolayısıyla vatandaşların da tedbir almaları istendi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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