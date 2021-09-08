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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ahmetbey beldesindeki okulları ziyaret etti.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ahmetbey beldesindeki okulları ziyaret etti.

Kaymakam Yüce, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve şube müdürleri ile ilk ve ortaokulları gezdi.

İlköğretim Haftası dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Yüce, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Öğrenci servisleri denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde okul servislerinin Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Ekipler, "Okul Taşıtı" yazısı ve "Dur" işaretleri, aracın ön ve arka tarafında kalan alanları gösteren görüş ve sesli ikaz sistemi ile geri vites lambaları ve bağlı sesli ikaz sistemleri, oturacak yer adedini gösteren etiket donanımları, araç kapıları, araç takip sistemi, emniyet kemeri gibi çok sayıda donanımın standartlara uygun olup olmadığını denetledi.

Denetimlerde, araçta muayene eksiği olan sürücüye para cezası kesildi.

Ev yangını

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Büyükkarıştıran beldesinde Süleyman Şen'e ait evin çatısında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen