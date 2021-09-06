Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Zabıta Haftası dolayısıyla Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürü Serkan Kuru'yu ziyaret etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Zabıta Haftası dolayısıyla Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürü Serkan Kuru'yu ziyaret etti.

Ilık, zabıta teşkilatının, yerel yönetimlerin çok kıymetli bir parçası ve omurgası olduğunu bildirdi.

Zabıtaların mesai gözetmeksizin, büyük bir sorumluluk içerisinde çalıştıklarını ifade eden Ilık, zabıtaları kutladı.

Kuru'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meşe balı üreticileri bilgilendirildi

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce meşe balı üretimi yapan üreticiler bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli meşe balı üretimin gerçekleştirildiği arı kovanlarının koloni ve plakalarını kontrol etti.

Kontrollerde üreticilere meşe balının Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması, arı gen kaynaklarının korunması ve arılı kovanların tanımlanması ve kontrol altına alınması konularında bilgilendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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