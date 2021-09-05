Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçeye spor tesisi kazandıracaklarını bildirdi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçeye spor tesisi kazandıracaklarını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, spor tesisi yapımı için Spor Toto Başkanlığı ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Spor tesisinde biri kapalı üç halı saha, iki basketbol ve voleybol sahası, okçuluk alanı ile yürüyüş ve bisiklet yolunun olacağını aktaran Talay, proje için Spor Toto Başkanlığı'ndan 3 milyon 765 bin lira destek alacaklarını kaydetti.

Spora ve sporcuya çok önem verdiklerini ifade eden Talay, spor tesisinin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Pehlivanköy ilçesine bağlı Doğanca ve Yeşilpınar köyleri ile Demirköy ilçesinin Sivriler köyüne 6 Eylül Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Doğanca ve Yeşilpınar köylerinde 09.00-16.00, Sivriler köyünde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların söz konusu saatlerde tedbir almaları istendi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Murat Kurum Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Elmas Alper Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 15:14:19. #1.14#

title