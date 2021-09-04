Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yeni eğitim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yeni eğitim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, okuyan, araştıran, geleceğe dair hedefleri olan nesiller yetiştirerek ülkenin refahının bir adım daha ileriye taşınabileceğini belirtti.

Çocukların yetişmesinde önemli bir rolü olan değerli anne ve babaların da eğitim sürecine olumlu ve yönlendirici katkılar sunacağına inandığı bildiren Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Okul, aile ve öğretmenler arasındaki iş birliğinin, evlatlarımızın başarılarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Bu vesileyle okul, veli ve öğretmen arasında samimi ve güvene dayalı bir iletişimin kurulmasının çocuklarımıza çok önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Öğrencilerimizin, sorumluluk alabilen, analiz yapabilen, arkadaşlarıyla sevgi ve saygı temeline dayalı ilişkiler kurabilen bireyler olarak kendilerini yetiştirme hedefiyle başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum."

İğneadalı balıkçılar limandaki çöpleri topladı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde İğneadalı balıkçılar, çevrenin önemine dikkati çekmek için limandaki çöpleri temizledi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla düzenlenen programda, limandaki çöpler toplandı.

Toplanan 10 çuval çöp belediye aracına yüklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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