Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel ile AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel ile AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler'i makamında kabul etti.

Ziyarette Açıkel, ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, 9-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Pavli Panayırı'na davet etti.

Vali Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin ve ilçesinin gelişimi için çalışmalar yapan herkese teşekkür etti.

Jandarma Komutanı Kılıç'a veda yemeği düzenlendi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı görevinden emekliliğe sevk edilen Kıdemli Albay Orhan Kılıç'a veda yemeği düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bir restoranda düzenlenen programda, Kılıç ile bir süredir uyum içerisinde görev yaptıklarını söyledi.

Kılıç'a emeklilik hayatında sağlık ve huzur dileğinde bulunan Bilgin, görev yaptığı süre içerisinde gösterdiği başarılı çalışmalardan dolayı Kılıç'a teşekkür etti.

Kılıç da düzenlenen programdan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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