Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi tarafından 22. Sünnet Şenliği düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından 22. Sünnet Şenliği düzenlendi.

Şenlik kapsamında sünnet olan 37 çocuk ve aileleri belediye binası önünde toplanarak, buradan davul zurna eşliğinde Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi'ne yürüdü.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 22 yıldır sünnet şenliği düzenlediklerini söyledi.

Sünnet olan çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileten Gerenli, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Otobüsle şehir turu atan çocuklar ve aileleri daha sonra davul ve zurna eşliğinde eğlendi.

Mobil tanıtım tırı Lüleburgaz'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP) kapsamında mobil tanıtım tırı Lüleburgaz'a ulaştı.

Kongre Meydanı'nda konuşlanan tırda USOP kapsamında desteklenen projeler ile bölgedeki ulaştırma projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Vatandaşlara Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesi hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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