Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin, başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

OSB'nin her geçen gün büyüyerek geliştiğini ifade eden Bilgin, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, emekliliğe sevk edilen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç'ı makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kılıç'a emeklilik hayatında başarı dileğinde bulundu.

Bilgin, Kılıç'a teşekkür belgesi verdi.

İl Spor Güvenlik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurul Toplantısı düzenlendi.

Vali Osman Bilgin, başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri değerlendirildi.

Toplantı, görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran