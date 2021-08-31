Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde kadın emek pazarı törenle açıldı.

Lüleburgaz ilçesinde kadın emek pazarı törenle açıldı.

Kongre Meydanı'nda düzenlenen törende Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç pazarın açılış kurdelesini kesti.

Kaymakam Yüce, törende yaptığı konuşmada, kadınların üretici ve yaratıcı olduklarını söyledi.

Neşat Ertaş'ın "kadınlar insandır, biz insanoğluyuz" sözünü hatırlatan Yüce, "Önemli olan bu ürettiğimiz değerleri ekonomiye kazandırabilmek." dedi.

Gerenli ise üretim ve paylaşmanın önemli olduğunu söyledi.

Apartman boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Lüleburgaz ilçesinde apartman boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Mahalle İstasyon Caddesi'nde bir apartmanın boşluğundan kedi sesi duyan vatandaşlar durumu Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla indikleri apartman boşluğundaki kediyi aldı.

Kurtarılan kedi sokağa bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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