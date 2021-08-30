Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesi çalışmalarını inceledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesi çalışmalarını inceledi.

Vali Bilgin, Lüleburgaz ilçesindeki şantiye alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye aşısından Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesinin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.

Şap aşılama çalışmaları

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce büyükbaş hayvanların şap aşılamasına başlanıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar il genelindeki tüm hayvanlara şap aşısı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, hastalıklardan ari kentte aşılama çalışmalarına önem verildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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