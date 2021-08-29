Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran'ı ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran'ı ziyaret etti.

Vali Bilgin, anı defterini imzalayarak, bir süre Savran ile sohbet etti.

Savran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Atatürk Mahallesi'ne 31 Ağustos tarihinde bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-14.00 saatlerinde 5 saat süre ile uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop