Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı" düzenlenecek.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı" düzenlenecek.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada pazar günü başlayacak olan yarışlar 62 ve 140 kilometrelik iki parkur halinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Yarışa yaklaşık 200 sporcunun katılacağı belirtildi.

Yarışlarda yol güzergahlarında 270 polis ve jandarma görev alacak.

Kırklareli'nden sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım gönderildi

Kırklareli Belediyesi tarafından sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya destek için hazırlanan içerisinde su, gıda, giyim, hijyen ve temizlik ürünlerinin olduğu yardım kamyonu bölgeye gönderildi.

Kırklareli Belediyesi önünde düzenlenen programda, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, afet bölgesinde vatandaşların yaralarının sarılması amacıyla bölgeye yardımlar gönderdiklerini söyledi.

Afetlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bölükbaşı, birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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