Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, solucan gübresi üretim tesisini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, solucan gübresi üretim tesisini ziyaret etti.

Vali Bilgin, Kayalı köyündeki tesisin üretim alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tarımsal üretimlerde organik ürünlerin yetiştirilmesine önem verdiklerini ifade eden Bilgin, kimyasal gübre yerine organik gübre kullanılmasının teşvik edildiğini belirtti.

Tarım uygulamalarında organik gübre kullanımının ürünlerde daha fazla verim getirdiğini aktaran Bilgin, bu konudaki çalışmaların önemine işaret etti.

Atık toplama kampanyası

Lüleburgaz Belediyesinin atık toplama kampanyası sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2021 çevre yılı etkinlikleri kapsamında, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Atıklarımızı Topluyoruz Malzemelerimizi Ayrıştırıyoruz" (ATMA) kampanyasının devam ettiği belirtildi.

Vatandaşların kampanyaya yoğun ilgili gösterdiği aktarılan açıklamada, atık toplama ünitelerinin de sayılarının arttırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kentte atık yağ toplama ünitelerinin 9'dan 16'ya, kullanılmış giysi, ayakkabı, tekstil artıkları kumbaralarının ise 15'ten 43'e yükseltildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop