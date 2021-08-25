Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında Kesimoğlu ile görüştü.

Kesimoğlu da kentin gelişimine katkı sağlayan her projeye destek verdiklerini anlattı.

Gıda işletmelerine yönelik hijyen eğitimi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmelerine yönelik hijyen eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, müdürlüğün toplantı salonunda yaptığı konuşmada, gıda işletmelerinin hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Aksoy, eğitimlerin yanı sıra denetimlerin de hız kesmeden süreceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından görevliler tarafından eğitim verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran