Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu açılacak.

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu açılacak.

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan, AA muhabirine, lise mezunu olan, üniversiteye devam etmek isteyen tüm vatandaşların bu kurstan faydalanabileceğini söyledi.

24 Ağustos'ta başlayan başvuruların 30 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirten Arslan, başvuruların e-kurs.meb.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılabileceğini ifade etti.

6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak kursun, 10 Haziran 2022 tarihine kadar süreceğini anlatan Arslan, kursta Türk dili edebiyatı, matematik, coğrafya, tarih, fizik, kimya ve yabancı dil derslerinin verileceğini dile getirdi.

Konser düzenlenecek

Redoks Lüleburgazspor Kulübü yararına konser düzenlenecek.

Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Yılmaz Canpolat, kulüp yararına 25 Ağustosta 8 Kasım Stadı'nda konser düzenleneceğini belirtti.

Kulübe katkı sağlanması amacıyla düzenlenecek konserde Feridun Düzağaç ve İrem Derici'nin sahne alacağını belirten Canpolat, bilet satışlarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen