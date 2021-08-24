Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Nihat Evren - Haberler | Güncel

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile yapılan yöresel ürün pazarı hizmete açıldı.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile yapılan yöresel ürün pazarı hizmete açıldı.

Hanımeli Kültür ve Sanat Meydanı'nda açılan pazarda kadınlar tarafından üretilen ürünler satışa sunuldu.

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, yaptığı açıklamada, beldelerindeki nüfusun yaz aylarında 30 bini bulduğunu söyledi.

Pazar ile beldede yaşayan kadınların ürettiği ürünlerin satışa sunacaklarını ifade eden Işık, pazarın yöre halkına hayırlısı olması dileğinde bulundu.

KIRK-KAB toplantısı gerçekleştirildi

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'nin (KIRK - KAB) ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu başkanlığında bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığına Uğur Özmen atandı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı görevine, Kırıkkale Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen atandı.

Jandarma Genel Komutanlığına mensup bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni göreve atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kıdemli Albay Uğur Özmen, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına atandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, incelemede bulundu

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Pehlivanköy Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde incelemede bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasını gezen Aksoy, personelle sohbet etti.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Aksoy, başarılı çalışmalar yürütün personele teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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