Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediyesi eğitim, öğretim yılı öncesinde okul bahçelerinde temizlik çalışmaları başlattı.

Pınarhisar Belediyesi eğitim, öğretim yılı öncesinde okul bahçelerinde temizlik çalışmaları başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 6 Eylül'de başlayacak eğitim - öğretim nedeniyle okul bahçelerinde otların temizlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, tüm okullarda çalışma yapılacağı bildirildi.

AFAD Müdürü Erden'e ziyaret

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevine atanan Salih Erden'i ziyaret etti.

Erden, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için mücadele edeceğini söyledi.

Yığman da, Erden'e hayırlısı olsun dileğinde bulundu.

Muharrem ayı

Babaeski ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.

Hamidiye Mahallesi Muhtarı İbrahim Demir tarafından düzenlenen etkinliğe Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, CHP Kırklareli Milletvekilleri Türabi Kayan ile Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman ile protokol üyeleri katıldı.

Demir, Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve diğer şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andığını söyledi

Gelenek ve inançlarını yaşattıkları için mutlu olduğunu ifade eden Demir, "Herkesin muharrem ayını tebrik ediyor, aşurelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran