Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Belediyesince çocuklara yönelik kukla gösterileri devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesince çocuklara yönelik kukla gösterileri devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür İşleri Müdürlüğü'nün Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi etkinlikleri kapsamında başlatılan Bremen Mızıkacıları isimli kukla gösterilerinin çocukların ilgisini çektiği belirtildi.

Etkinlikler kapsamda yaklaşık bir ayda 750 çocuğun gösterilere katıldığı ifade edilen açıklamada, "Gösterilerde çocuklara çevreyi kirletmemeleri, suları boşa tüketmemeleri ve doğayı korumaları yönünde öğretici bilgilerde verilmekte. Etkinliklerimiz devam etmektedir." denildi.

Dondurma üretim tesisi denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce AB ihracatı onaylı dondurma üretim tesisinde denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile personeli tesisi gezerek, depoların teknik ve hijyenik koşulları değerlendirildi.

Aksoy, Türkiye'de ihracatın artırılması için yapılabilecek çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kentte dondurma ihracatının yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Aksoy, bu tür yatırımcıların artması için gayret gösterdiklerini anlattı.

Restoran işletmecilerine hijyen eğitimi verildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce restoran işletmecilerine hijyen eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen eğitimde İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, işletmelerde hijyenin sağlanması ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Halk sağlığı açısından restoranlardaki hijyen kurallarının önemli olduğunu ifade eden Aksoy, restoranların hijyen kurallarına önem vermesi gerektiğini söyledi.

Aksoy, bu konuda denetimlerin arttırılarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran