Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesince çocuklara yönelik kukla gösterileri devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesince çocuklara yönelik kukla gösterileri devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür İşleri Müdürlüğü'nün Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi etkinlikleri kapsamında başlatılan Bremen Mızıkacıları isimli kukla gösterilerinin çocukların ilgisini çektiği belirtildi.

Etkinlikler kapsamda yaklaşık bir ayda 750 çocuğun gösterilere katıldığı ifade edilen açıklamada, "Gösterilerde çocuklara çevreyi kirletmemeleri, suları boşa tüketmemeleri ve doğayı korumaları yönünde öğretici bilgilerde verilmekte. Etkinliklerimiz devam etmektedir." denildi.

Dondurma üretim tesisi denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce AB ihracatı onaylı dondurma üretim tesisinde denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile personeli tesisi gezerek, depoların teknik ve hijyenik koşulları değerlendirildi.

Aksoy, Türkiye'de ihracatın artırılması için yapılabilecek çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kentte dondurma ihracatının yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Aksoy, bu tür yatırımcıların artması için gayret gösterdiklerini anlattı.

Restoran işletmecilerine hijyen eğitimi verildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce restoran işletmecilerine hijyen eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen eğitimde İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, işletmelerde hijyenin sağlanması ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Halk sağlığı açısından restoranlardaki hijyen kurallarının önemli olduğunu ifade eden Aksoy, restoranların hijyen kurallarına önem vermesi gerektiğini söyledi.

Aksoy, bu konuda denetimlerin arttırılarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay John Kirby Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Kaan Yıldırım Burcu Biricik Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.08.2021 10:13:44. #1.13#

title